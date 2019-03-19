Великий Новгород, 19 марта, 2019, 21:33 — ИА Регнум. В Новгородской области задолженность по оплате труда существует в 26 организациях региона на общую сумму более 48 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре области, об этом было заявлено сегодня, 19 марта, на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в социальной и экономической сферах, которое провёл зампрокурора области Ефим Мостовщиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

По данным Новгородстата, на 1 марта 2019 года в семи крупных организациях области долги по оплате труда превысили 7 млн рублей. Кроме того, задолженность имеется на 19 малых предприятиях — на сумму более 41 млн рублей.

На совещании были заслушаны представители ряда организаций региона, имеющих задолженность на общую сумму более 18 млн рублей. Один из них — директор «Батецкого лесхоза» — сообщил о погашении задолженности на сумму более 60 тыс. рублей.

Отмечалось, что на птицефабрике ЗАО «Гвардеец» в Новгородском районе за декабрь 2018 года была накоплена задолженность перед 192 работниками на сумму свыше 4 млн рублей, которая после вмешательства прокуратуры была погашена в полном объёме.

Всего в 2019 году прокуроры Новгородской области пресекли более 600 нарушений закона в этой сфере, к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 10 лиц, в суды направлено более 500 исковых заявлений.

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