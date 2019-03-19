Москва, 19 марта, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что рад отставке Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана, при этом депутат Госдумы прогнозирует, что новым президентом страны станет родственник, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Уходу Назарбаева я радовался также, как уходу Ельцина. Он 35 лет у власти! (с 1984 г., когда стал главой правительства)», — заявил Жириновский.

Обновление всегда нужно для развития страны, указал депутат, без этого молодежь бунтует, происходит радикализация.

«Хотя Назарбаев еще не до конца ушел. Это восточная хитрость: он всё равно будет возглавлять Совет Национальной безопасности и правящую партию — по его сигналу любого премьер-министра снимут, любые выборы нужный кандидат выиграет. А новым президентом станет кто-то из его родственников: или дочь, племянник, или еще кто-то — многие уже занимают важные посты», — рассуждает парламентарий.

По мнению Жириновского, будущее Казахстана сейчас во многом зависит от США.

«Они легко могут нам вторую после Украины язву там устроить. Там много подготовленных ими людей. У Китая в Казахстане есть интерес, у Европы, у исламистов, у Узбекистана. Сейчас кланы могут начать войну за влияние. Начнется вооружение уйгуров, кашгар, джунган», — прогнозирует лидер ЛДПР.