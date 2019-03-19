Вашингтон, 19 марта, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Бразилии может быть предоставлено членство в блоке НАТО, заявил 19 марта президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

В частности, Трамп заявил, что США серьёзно изучают варианты предоставления Бразилии членства «в каком-нибудь союзе», не исключая НАТО.

Напомним, в данный момент президент Бразилии Жаир Болсонару находится в США с официальным визитом.

Ранее Жаир Болсонару поддержал политику США в отношении Венесуэлы и предоставил Вашингтону возможность использовать бразильский космодром Алкантара.