Москва, 19 марта, 2019, 20:54 — ИА Регнум. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) переходит на новую методику расчета доходов граждан России. Об этом сегодня, 19 марта, сообщил журналистам глава Росстата Павел Малков.

Цитата из м/ф «Дюймовочка». реж Леонид Амальрик. 1964. СССР А что, если нам посчитать?

По его словам, Росстат больше не будет публиковать ежемесячные данные о доходах граждан России. Подобная информация будет публиковаться только раз в квартал.

«Публикацию ежемесячных данных по денежным доходам предлагается приостановить», — сказал Малков.

Он отметил, что новая методика якобы позволит предоставлять более качественные и достоверные результаты.

В частности, основные изменения коснутся уточнения доходов наёмных работников и предпринимателей, а также расходов граждан на недвижимость и покупки товаров и услуг вне торговых сетей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года Министерство финансов предъявило претензии к применяемым в Росстате методикам расчетов. Так, отмечалось, что Росстат ведет подсчеты показателей вручную.