Росстат меняет методику расчета доходов граждан
Москва, 19 марта, 2019, 20:54 — ИА Регнум. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) переходит на новую методику расчета доходов граждан России. Об этом сегодня, 19 марта, сообщил журналистам глава Росстата Павел Малков.
По его словам, Росстат больше не будет публиковать ежемесячные данные о доходах граждан России. Подобная информация будет публиковаться только раз в квартал.
«Публикацию ежемесячных данных по денежным доходам предлагается приостановить», — сказал Малков.
Он отметил, что новая методика якобы позволит предоставлять более качественные и достоверные результаты.
В частности, основные изменения коснутся уточнения доходов наёмных работников и предпринимателей, а также расходов граждан на недвижимость и покупки товаров и услуг вне торговых сетей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года Министерство финансов предъявило претензии к применяемым в Росстате методикам расчетов. Так, отмечалось, что Росстат ведет подсчеты показателей вручную.