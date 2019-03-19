Астана, 19 марта, 2019, 20:49 — ИА Регнум. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора 19 марта обсудили решение казахстанского лидера об уходе с занимаемого поста. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Kremlin.ru Телефонный разговор

«Главы государств говорили о решении прекратить исполнение полномочий президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 20 марта 2019 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух стран «договорились о продолжении регулярных контактов в будущем».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Нурсалтан Назарбаев в обращении к нации сообщил о своём решении покинуть пост президента, который он занимал с 1990 года. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что перед объявлением о сложении с себя полномочий Нурсултан Назарбаев провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако комментировать содержание беседы он отказался.