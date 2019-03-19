Киев, 19 марта, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Россия попытается начать «газовую войну» после окончания срока действия соглашения по транзиту газа через территорию Украины, заявил 19 марта глава МИД Украины Павел Климкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Такую возможность понимают наши партнёры и говорят, что к этому нужно готовиться, увеличивая запасы газа в наших хранилищах», — цитирует Климкина агентство Интерфакс-Украина.

Кроме того, Климкин заявил, что Украина и ЕС требуют заключения новых транзитных контрактов на базе «европейских правил».

При этом глава МИД Украины заявил, что российская сторона «намекает на возможность договориться».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта было осуществлено соединение морского и наземного участков газопровода «Турецкий поток».