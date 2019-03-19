Сверхприбыли банковской системы Украины: рекорд 2018 г. перебит в 2 раза
Киев, 19 марта, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Работающие банки Украины за январь-февраль нынешнего года получили 8,691 млрд гривен чистой прибыли.
Об этом сегодня, 19 марта, сообщает Национальный банк Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как отмечает регулятор, нынешняя прибыль вдвое больше показателя за аналогичный период предыдущего года.
Нацбанк уточняет, что доходы банков за первые два месяца 2019 года выросли на 40,4% — до 39,279 млрд гривен, расходы — на 27,5%, до 30,588 млрд гривен.
Объем гривневых депозитов в украинских банках за январь 2019 года (более свежих данных пока нет) сократился на 0,3% — до 538,6 млрд гривен, валютных (в долларовом эквиваленте) — на 1,2%, до 13,2 млрд долларов. ИА REGNUM напоминает, что прибыль банковской системы Украины за 2018 г. достигла исторического максимума — 21,7 млрд гривен чистой прибыли. Для сравнения — в последнем «довоенном» 2013 г. прибыль банковской системы Украины составила 1,4 млрд гривен.
В феврале первый заместитель председателя правления Национального банка Украины Катерина Рожкова в одном из интервью перечислила все актуальные риски для банковской системы:
- Очень короткие ресурсы: депозиты с остаточным сроком погашения до одного месяца составляют более 60% от общего объема.
- Высокий уровень долларизации кредитных и депозитных портфелей банков: в условиях гибкого курса это несет определенные риски для балансов.
- Высокий уровень проблемных долгов, особенно в государственных банках, в которых этот показатель составляет 68% с учетом ПриватБанка.
- Высокая концентрация государства как собственника на банковском рынке — около 55% в чистых активах.
- Недостаточное понимание собственников и менеджмента небольших банков дальнейшего их развития.