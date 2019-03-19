Киев, 19 марта, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Работающие банки Украины за январь-февраль нынешнего года получили 8,691 млрд гривен чистой прибыли.

Иван Шилов ИА REGNUM Нацбанк Украины

Об этом сегодня, 19 марта, сообщает Национальный банк Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечает регулятор, нынешняя прибыль вдвое больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Нацбанк уточняет, что доходы банков за первые два месяца 2019 года выросли на 40,4% — до 39,279 млрд гривен, расходы — на 27,5%, до 30,588 млрд гривен.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за январь 2019 года (более свежих данных пока нет) сократился на 0,3% — до 538,6 млрд гривен, валютных (в долларовом эквиваленте) — на 1,2%, до 13,2 млрд долларов. ИА REGNUM напоминает, что прибыль банковской системы Украины за 2018 г. достигла исторического максимума — 21,7 млрд гривен чистой прибыли. Для сравнения — в последнем «довоенном» 2013 г. прибыль банковской системы Украины составила 1,4 млрд гривен.

В феврале первый заместитель председателя правления Национального банка Украины Катерина Рожкова в одном из интервью перечислила все актуальные риски для банковской системы: