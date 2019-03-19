Вашингтон, 19 марта, 2019, 20:18 — ИА Регнум. Власти США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей компании Minerven и её директора Адриана Антонио Пердомо Мата. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба казначейства США.

FAndrey Горная промышленность

Госкомпания Minerven занимается добычей металлов на территории Венесуэлы, в том числе золота. Напомним, что США ранее ввели санкции против венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA.

В рамках санкций против PDVSA власти США фактически украли у Венесуэлы несколько миллиардов долларов, которые находились на счетах дочерней структуры PDVSA — компании Citgo, работающей на территории США.

Глава PDVSA Мануэль Кеведо назвал американские санкции грабежом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США всеми силами пытаются осуществить государственный переворот в Венесуэле, чтобы привести к власти лояльный им марионеточный режим. Экономические санкции вводят для удушения венесуэльской экономики и создания социально-экономической напряженности в Боливарианской Республике.