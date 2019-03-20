Париж, 20 марта, 2019, 06:30 — ИА Регнум. Соглашение о создании Франко-Германской парламентской ассамблеи призвано, по мысли политиков двух стран, укрепить безопасность и сделать политическую позицию Франции и Германии весомее как в рамках Евросоюза, так и перед любыми внешними вызовами. Как расценивают сближение Франции и Германии те политики, которые не столь оптимистичны в оценке этого шага, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

По идее, более тесный союз Франции и Германии должен был стать «якорем», удерживающим Евросоюз от потрясений в нынешнем, зачастую непредсказуемом мире политической нестабильности. Но этот союз, как ни странно, может сыграть и противоположную роль, во всяком случае, находятся скептики, которые опасаются, что произойдет противопоставление франко-германского союза всем остальным участникам ЕС. Противостояние может стать еще более серьезным, если в политику Евросоюза ворвутся набирающие политический вес «народники"-европессимисты.

На майских выборах в Европарламент представители этих новых партий, подобных итальянской «Лиге», могут занять достаточно (не менее трети из 705) мест, чтобы блокировать законодательный процесс. Евросоюзу в таком случае грозит фрагментация. Тогда возможен такой сценарий развития событий, при котором Франко-Германская ассамблея станет точкой сборки нового европейского сообщества.

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