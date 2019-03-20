Брюссель, 20 марта, 2019, 05:46 — ИА Регнум. В конце мая должны состояться выборы в Европарламент. Какие вопросы европейской политики стали предметом спора между различными политическими партиями Европы, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Костюк.

Connect Euranet Здание Европарламента

Две крупнейшие европейские политические силы — правоцентристская Европейская народная партия (ЕПН) и Партия европейских социалистов (ПЕС) — не слишком отличатся своими предвыборными лозунгами друг от друга. Различие лишь в нюансах, определяющих их «правое» или «левое» происхождение. У ЕПН это «уважение человеческого достоинства», у ПЕС — «защита прав меньшинств», а в том, что касается актуальных вызовов, стоящих перед Евросоюзом, то их в предвыборных текстах ЕПН и ПЕС вовсе не наблюдается. Тем выгоднее может быть использован этот недостаток их политическими оппонентами.

Партия европейских левых (ПЕЛ) делает упор на борьбу за права мигрантов и дальнейшую интеграцию стран Европы, также за интеграцию выступают европейские либералы и экологисты. Точке зрения ПЕЛ и других еврооптимистов противостоит набравшее серьезный вес политическое течение евроскептиков, желающих видеть Евросоюз как союз суверенных государств, а не некое сверхгосударство. Так для кого из них майские выборы наиболее вероятно станут триумфом?

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