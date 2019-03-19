Москва, 19 марта, 2019, 19:34 — ИА Регнум. Письменность помогла становлению Древней Руси как государства, а печатная литература сыграла огромную роль для всей мировой цивилизации. Такое мнение высказал 19 марта мэр Москвы Сергей Собянин во время празднования дня православной книги в храме Христа Спасителя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Празднование дня православной книги в храме Христа Спасителя
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин и Патриарх Кирилл на праздновании дня православной книги
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин
Дарья Антонова ИА REGNUM
Празднование дня православной книги в храме Христа Спасителя

Собянин рассказал детям, что без книг не может представить свою жизнь.

«Цивилизация многим обязана печатным книгам. Скорость распространения информации выросла во много раз, что облегчило обмен знаниями, накопление этих знаний. Если бы не книги, мы бы до сих пор бегали с копьём или мечом, с дубинкой. Никаких космических кораблей и машин, великолепных зданий не было бы», — отметил Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин и Вячеслав Володин
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин вручил детям книги
Дарья Антонова ИА REGNUM
Празднование дня православной книги в храме Христа Спасителя

Как ранее сообщало ИА REGNUM, митрополит Калужский и Боровский Климент высказал мнение, что книга даёт ребенку намного больше, чем Интернет.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Заседании советов по изданию «Православной энциклопедии» в Храме Христа Спасителя