Киев, 19 марта, 2019, 19:00 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

На Украине низкие пенсии обусловлены тем, что при Советском Союзе украинские крестьяне и бюджетники получали мизерные зарплаты. Об этом 19 марта на пресс-конференции в Киеве заявил первый вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«У нас есть объективные показатели при перерасчетах пенсии. Есть два самых главных показателя — стаж работы и заработная плата. Мы осознаем, что полтора года назад была определенная социальная несправедливость, когда люди с достаточно большим страховым стажем и маленькими зарплатами получали очень мизерный перерасчет пенсий… Это не вина нынешней власти, что раньше люди работали в сельском хозяйстве за трудодни и у них была мизерная зарплата, с которой они вышли на пенсии. Не вина нынешней власти, что работники бюджетных организаций (учителя, врачи, работники соцсферы) тоже выходили на пенсии с мизерных зарплат. Поэтому у них сегодня минимальная индексация пенсий», — пояснил Розенко.

По его словам, с 1 марта пенсионный фонд Украины провел автоматический перерасчет пенсий. В среднем пенсии увеличат на 514 грн. ($18), в частности надбавку от 100 до 400 грн. (от $3,6 до $14) получит 2,5 млн. человек, от 700 до 1 тыс. грн. (до $36),— около 500 тыс. человек.

«Правительство не прекратит никакие выплаты, правительство продолжит выплачивать и повышенные пенсии, и монетизированные субсидии… Правительство приняло решение, что повышение пенсий не может быть меньше, чем 100 грн. Сегодня средняя сумма повышения для всех пенсий, которые подлежат перерасчету составила приблизительно 514 грн. по стране»,— рассказал Розенко.

Он сообщил, что разовые доплаты к пенсиям в размере 88 долл. получит до 2,1 млн. украинских пенсионеров.

«Президент Украины сказал о необходимости сделать одноразовый платеж людям, которые имеют полный страховой стаж, минимальные зарплаты с которыми они выходили на пенсию. Это категория лиц с полным страховым стажем и пенсией приблизительно 1700 грн. и меньше. На сегодняшний день таких украинцев приблизительно 2,1 млн. Они получат соответствующие выплаты».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале президент Украины Петр Порошенко и правительство анонсировали разовую выплату в размере 2410 гривен ($88) пенсионерам, которые получают не более 1669 гривен ($61) пенсии. Выплата призвана компенсировать отсутствии индексации пенсий за 2015−2016 гг. Первый транш доплат в размере 1205 грн. пенсионеры начали получать в марте. Второй транш начнут выплачивать в апреле. Ожидается, что доплаты к пенсиям получат 2 млн украинских пенсионеров.