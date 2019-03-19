Калуга, 19 марта, 2019, 18:56 — ИА Регнум. Банковское сообщество должно работать в одном направлении с застройщиками, предоставляя им возможность в максимально короткие сроки получать финансирование по новой схеме. Об этом заявил сегодня, 19 марта в Калуге, губернатор области Анатолий Артамонов на встрече с руководителями строительных компаний и кредитных учреждений, осуществляющих деятельность на территории калужского региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Admoblkaluga.ru На встрече с руководителями строительных компаний и банков

По словам главы области, внедряемое в регионе новое проектное финансирование заменит систему долевого финансирования, когда люди напрямую платили застройщику. Так, для эффективного перехода на новую систему будет докапитализирован институт развития «ДОМ.РФ», который сможет дополнительно выдавать гарантии застройщикам при получении проектного финансирования.

«В настоящее время наша задача — четко скоординировать действия по введению новой системы, отладить все механизмы взаимодействия. Переход на проектное финансирование должен быть максимально безболезненным, и должен позволить выполнить в 2019 году планы по вводу жилья в эксплуатацию», — подчеркнул Артамонов.

На заседании представители ведущих банков также познакомили руководителей строительных компаний с условиями кредитования, ресурсоснабжающих организаций — с деятельностью по подведению сетей к строительным участкам, формированию технологических условий по подключению к ним.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Минстроя РФ Владимир Якушев на встрече с представителями строительных компаний отметил, что переход на проектное финансирование — мера, которая должна в перспективе полностью решить проблему обманутых дольщиков.

«Люди, отдавая свои средства на покупку жилья, должны быть уверены, что их средства защищены, — напомнил федеральный министр. — Именно эту цель преследовали внесённые в законодательство изменения — создать систему, которая максимально защитит гражданина».