Киев, 19 марта, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Сельскохозяйственное производство на Украине в феврале 2019 года по сравнению с январем текущего года сократилось на 11,1%.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Соответствующие данные обнародовала сегодня, 19 марта, государственная служба статистики Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем, согласно информации ведомства, в феврале этого года по сравнению с февралем 2018 года увеличилось на 3,6%. Как информирует Госстат, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период увеличили производство на 7%, а вот хозяйства населения — сократили на 1,1%.

Сегодня же эксперт украинского Института аграрной экономики Николай Кисиль заявил, что, согласно статистике, рост капитальных инвестиций в АПК Украины достиг 3-летнего минимума.

В частности, объем освоенных (использованных) капитальных инвестиций в аграрный сектор экономики Украины за январь-декабрь 2018 года по сравнению с предыдущим годом в ценах соответствующих лет увеличился на 14,0%, а с учетом инфляции их реальный прирост составил всего 8,5%. Для сравнения — в 2016 году показатель составлял 49,5%, а в 2017 году — 30,7%.

Отметим, что, согласно официальным данным, рост сельхозпроизводства на Украине составил 7,8%, по сравнению с 2017 г. При этом сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 12,1%, а хозяйства населения — на 2,2%.

ИА REGNUM напоминает, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман в феврале заявил, что именно из аграрного сектора страна получает 39% валютной выручки. По мнению премьера, аграрный сектор может дать стремительный рост экономике Украины, поскольку «в стране начинается процесс, когда технологии входят в агрокомплекс».