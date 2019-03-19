Нью-Йорк, США, 19 марта, 2019, 18:42 — ИА Регнум. Аналитики Bank of America — Merrill Lynch опубликовали прогноз по спросу и предложению на нефтяном рынке, а также уровню нефтяных цен в 2019—2020 годах, 19 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно прогнозу, рост мирового спроса в 2019 году будет составлять в среднем 1,2 млн баррелей в сутки, в 2020 году — 1,15 млн баррелей в сутки.

Средняя стоимость Brent и WTI составит соответственно $70 и $59 за баррель в 2019 году, в 2020 году — $65 и $60 за баррель.

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