Ереван, 19 марта, 2019, 18:30 — ИА Регнум. Внедрение механизмов по имплементации института конфискации имущества без вердикта суда — это международное обязательство Армении в рамках соответствующих конвенций ООН и европейских структур. Об этом на пресс-конференции сегодня, 19 заверил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Photolure Никол Пашинян

По его утверждению, этот процесс полностью вписывается в рамки Европейской конвенции по правам человека, применяемой Европейским судом по правам человека.

«Даже наши международные партнеры нам порекомендовали внедрить этот институт. Этот процесс полностью вписывается в гражданско-процессуальный кодекс», — заверил Пашинян.

При этом он выразил недовольство медленным процессом возвращения государству награбленного. По его словам, если пойти стандартным путем, этот процесс может длиться десятилетия.

«А те, кто утверждает, что этот процесс может тормозить инвестиции, на самом деле, обеспокоены не инвестициями, а судьбой своего имущества, особняков, земель, элитных квартир, они хотят узнать, что будет со всем этим. Я скажу, все это будет конфисковано, не беспокойтесь», — заверил Пашинян.