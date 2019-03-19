Москва, 19 марта, 2019, 18:28 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с финалистами конкурса «Лидеры России» вспомнил, что сам он начинал свою карьеру с должности младшего оперуполномоченного.

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В разговоре с одним из финалистов конкурса — начальником управления МВД России по Тюмени Петром Вагиным, Путин выяснил, что тот начал свою карьеру с должности оперуполномоченного в Тюмени. Глава государства вспомнил, что сам он начинал с должности младшего оперуполномоченного.

«Вы начали с оперуполномоченного в Тюмени? Карьерист, потому что я начинал с должности младшего оперуполномоченного», — сказал Путин.

Также российский лидер поинтересовался у Вагина, что для него было самым сложным в конкурсе. Тот ответил, что самым сложным оказалось искать общее решение и договариваться, однако он справился.

«Ну да, это правда», — добавил президент.

Напомним, что финал конкурса управленцев «Лидеры России» проходил с 13 по 17 марта в Сочи. Победителями стали 104 человека. Им вручили гранты на повышение квалификации в размере одного миллиона рублей.