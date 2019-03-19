Москва, 19 марта, 2019, 18:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области. Им стал Алексей Текслер, который ранее занимал должность первого заместителя министра энергетики России.

Gov.ru Алексей Текслер

Алексей Леонидович Текслер родился 19 января 1973 года в г. Челябинске. Работал на предприятиях Норильска, а в 2008—2009 годах был главой администрации города. Пост первого заместителя Минэнерго занимал с ноября 2014 года. Является действительным государственным советником Российской Федерации второго класса. В 2016 году он был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, также имеет другие награды. Алексей Текслер женат и воспитывает сына.

Алексей Текслер — выпускник первого потока программы подготовки кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Программу называют «школой губернаторов», так как уже несколько её выпускников были назначены исполнять обязанности глав регионов: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Омской области Александр Бурков, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, глава Новосибирской области Андрей Травников, врио губернатора Курской области Роман Старовойт и другие.

Напомним, в сентябре 2019 года на Южном Урале пройдут выборы губернатора. Занимавший этот пост Борис Дубровский был избран в сентябре 2014 года, и его полномочия истекали.

Дубровский не исключал своего участия в очередных выборах. Однако 19 марта объявил о своей отставке.