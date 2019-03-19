Москва, 19 марта, 2019, 18:56 — ИА Регнум. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев хочет обеспечить плавную и стабильную трансформацию власти, считает член комитета Совфеда РФ по международным делам Олег Морозов. Об этом он заявил 19 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Назарбаев с балалайкой

«Очевидно, что Нурсултан Назарбаев уходит, но остаётся, — сказал Морозов. — Остаётся — как самый авторитетный и самый успешный вне российского пространства лидер после исчезновения СССР. Если брать результаты развития Казахстана за эти 27 постсоветских лет, это результаты исключительно позитивные. Он (Назарбаев, — прим. ИА REGNUM ) избрал эту модель ровно для того, чтобы обеспечить плавный и стабильный этап трансформации власти после себя как президента. Должны быть выборы президента, которые он же и инициирует. Он сохраняет для себя возможность, запустив механизм политической конкуренции, при случае поправить его, если он поймёт, что машина едет куда-то не туда».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме считают неожиданной отставку главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, но рассчитывают на преемственность государственной линии в отношениях с Россией.

«Отставка Назарбаева, честно сказать, стала неожиданной новостью. Он — патриарх евразийской интеграции, один из самых авторитетнейших политиков на постсоветском пространстве», — сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).