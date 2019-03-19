Анкара, 19 марта, 2019, 18:21 — ИА Регнум. На территории Турции осуществлено соединение морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток», сообщает 19 марта оператор проекта South Stream Transport B.V.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Турецкий поток»

На специальной платформе глубоководная и прибрежная части газопровода были соединены сваркой и после тщательной проверки в качестве единого целого уложены на дно моря на глубине 32 метра.

В сообщении подчеркивается, что это является завершением всего комплекса работ по созданию черноморской газопроводной системы, от компрессорной станции «Русская» возле города Анапа до приемного терминала в турецком городе Кыйыкей.

После завершения работ на приёмном терминале Кыйыкей газопровод «Турецкий поток» будет готов к использованию. По плану, это должно произойти в конце текущего года.