Калуга, 19 марта, 2019, 18:21 — ИА Регнум. Калужская область станет пилотом федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». Как сообщили 19 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, мероприятия проекта включают популяризацию здорового образа жизни.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Анатолий Артамонов встретился с профессором, проректором РНИМУ им. Н.И. Пирогова Сергеем Румянцевым, профессором, главным внештатный терапевтом Минздрава РФ Оксаной Драпкиной и министром здравоохранения области Константином Барановым

В рамках реализации проекта в регионе начнут внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья сотрудников на крупнейших предприятиях области, мониторинг образа жизни населения по методологии ВОЗ — STEPS, — отработку модели уроков здоровья в школах с оценкой эффективности знаний детей и формирования у них мотивации к здоровому образу жизни.

Координатором этой работы в Калужской области станет «Центр развития регионального здравоохранения» Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова» Минздрава РФ.

Напомним, федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» в Калужском регионе будет проведён в рамках выполнения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в национальных проектах «Демография» и «Здравоохранение».