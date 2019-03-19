Калуга, 19 марта, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Сегодня, 19 марта, в Международный день клиента в Калуге открылось еще одно модернизированное отделение почтовой связи нового формата, услугами которого смогут воспользоваться 25 тысяч жителей микрорайона.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открыли модернизированное отделение почты

Первым посетителям нового отделения на ул. Моторная представили самые современные сервисы Почты России: оформление посылок онлайн, упрощенное получение почтовых отправлений по СМС, мобильные почтово-кассовые терминалы почтальонов.

Модернизированное почтовое отделение учитывает особенности маломобильных групп населения, есть низкая стойка для общения с оператором для тех, кто не может стоять в полный рост, для людей с плохим зрением оформлены информационные таблички с использованием шрифта Брайля. Клиенты, которые не передвигаются самостоятельно, смогут получить весь спектр услуг на дому по предварительному согласованию по телефону.

Выступая перед собравшимися, глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов поблагодарил подрядчиков за качественно и в срок выполненный ремонт помещения и отметил, что, несмотря на постоянное развитие новых коммуникационных технологий, почта остается одним из самых массовых и доступных видов связи и внедрение новых технологий позволит сделать услуги почтовой связи ещё более удобными и доступными для калужан.

Глава города особо подчеркнул, что какие бы достижения технического прогресса не входили в нашу жизнь, основным условием успешной и качественной работы отрасли являются компетентные и доброжелательные сотрудники, которые заслуживают сегодня искренних слов благодарности.

Такие модернизированные почтовые отделения в ближайшем времени появятся и в районах области. Одними из первых с нововведениями познакомятся жители Козельска.