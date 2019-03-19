Вашингтон, 19 марта, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Вашингтон принял решение о частичной отмене санкций, введённых ранее в связи с деятельностью венесуэльского телеканала Globovision. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Guillermo Ramos Flamerich Здание телеканала Globovision

Как уточняется, из чёрного списка исключены 12 физических лиц, которые, по мнению Вашингтона, имеют связи с владельцами телеканала Раулем Горрином и Густаво Пердомо. Причины данного шага в американском ведомстве не разъясняют.

Напомним, санкции против крупнейшего частного вещателя Венесуэлы были введены Соединёнными Штатами в январе текущего года. В Вашингтоне считают, что после покупки Globovision в 2013 году медиамагнатом Раулем Горрином канал стал более лояльным к действующей власти.

В американских СМИ появлялась информация о том, что министерство финансов США дало Горрину и его деловому партнёру год на то, чтобы продать акции телеканала, в качестве условия снятия ограничительных мер.