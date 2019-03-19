Ярославль, 19 марта, 2019, 18:09 — ИА Регнум. В Ярославской области жители Семибратовского сельского поселения могут лишиться пункта выдачи льготных лекарственных средств. Ситуацию обсуждали 19 марта на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы. Заявил о проблеме депутат Антон Капралов.

«Вопрос касается проблемной ситуации, которая сложилась в поселке Семибратово. У нас была аптека, куда люди обращались, получали льготные лекарства. Сейчас повешено объявление, что с 8 апреля получить лекарства можно будет только в Ростове, в районной больнице. Логистика очень сложная. Чтобы человек поехал из Семибратово или из другого населенного пункта поселения, он затратит полдня, потому что не так часто ходит автобус и потратит минимум 150 рублей на дорогу. Люди, которые, пользуются льготными лекарствами, имеют проблемы с мобильностью», — сказал Антон Капралов.

Заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Надежда Корзина подтвердила — проблема есть, и решить её по-другому пока не представляется возможным.

«Аптека, которая работала в Семибратово — она негосударственная, и коллеги у нас приняли решение, что они из субподряда выходят. У областного государственного предприятия на территории амбулатории пролицензирован аптечный пункт, но в связи с ветхостью материально-технической базы он в настоящее время непригоден для эксплуатации. Там полностью протекла крыша, и соответственно мокрая стена, мы не можем завозить туда медикаменты», — пояснила она.

Надежда Корзина добавила, что отпуск льготных лекарств в Ростове — временная мера. В Семибратово проживает 434 льготника и как только будет предоставлена достойная площадь, которую смогут пролицензировать, отпуск лекарств будет возобновлен. Но этот процесс может затянуться на срок до пяти месяцев.

«По поводу логистики проблематика есть, но на данный момент у нас нет альтернатив. В Ростове будут продлены часы работы и будет задействована суббота. Хотелось бы отметить, что лекарственные препараты может получить любой человек, не обязательно сам льготник: его родственники, социальный работник, любой неравнодушный человек. В аптечном пункте есть телефон, как только выписывается рецепт, аптека в Ростове сразу же видит препарат, он резервируется сразу на фамилию, то есть речи о том, чтобы получить рецепт и бежать сразу в аптечный пункт, не идет», — добавила Надежда Корзина.

Сотрудница департамента здравоохранения заявила, что ждет предложения от администрации поселения по помещению для аптечного пункта. На это глава Семибратовского сельского поселения Сергей Бубнов ответил довольно эмоционально.

«Хочу сказать, что ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы хотя бы на один день лекарственные препараты перестали выдаваться в Семибратово. Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы вернуть выдачу лекарств, нужно будет затратить гораздо больше сил и средств, чем сохранить этот отпуск. К счастью, не все в нашем мире измеряется деньгами. Вы, как депутаты, должны принять такое решение, чтобы ни в коем случае выдача лекарств в Семибратово не прекращалась. Тем более частная фирма не отказывается выдавать эти препараты», — обратился глава к депутатам.

Он пояснил — аптечный пункт вполне пригоден для эксплуатации, серьезных протечек там нет.

«Это помещение, в котором всегда находилась станция Скорой помощи. Да, действительно, протечка на потолке была, но она не столь критична, как нам сейчас изображают. Я это помещение посетил в пятницу. Да, есть разводы на потолке, но он сухой, пол сухой. Там протечки сейчас нет, все сухо, снег крыши сошел», — пояснил Сергей Бубнов.

Однако Надежда Корзина была неумолима — если произойдет затопление, кто будет отвечать за материальные ценности, находящиеся в аптечном пункте?

«Дорогие мои, я вас не призываю туда переезжать завтра. Вы оставьте отпуск в той аптеке, которая его осуществляет сейчас, дайте время на приведение в порядок помещения в амбулатории и будет все работать нормально. Почему нужно заставлять людей ездить в Ростов? Вы поймите, это просто физическое испытание для людей», — пытался уговорить депутатов глава поселения.

Но Надежда Корзина вновь задала вопрос: есть ли у администрации свободное помещение под аптечный пункт?

«Вы знаете… У администрации помещений, которые можно было бы пролицензировать, конечно, нет. Но я уже был вынужден сказать, что за свои личные деньги готов нанять работников и отремонтировать кровлю над амбулаторией, и там не будет протечки лет 30. Все у меня», — отрезал глава.

Вопрос было решено дополнительно проработать.