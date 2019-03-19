Москва, 19 марта, 2019, 18:14 — ИА Регнум. После отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отношения Москвы и Астана останутся прежними, так как между двумя странами заключено очень много соглашений и договоров, полагает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Казахстан и Россия

«Изменятся ли отношения с Россией? Нет, так как у нас отношения зарегулированы в хорошем смысле этого слова, — сказал Мухин. — То есть настолько много соглашений и договоров, что инерционный период будет довольно длительный. Нурсултан Абишевич выбрал сталинскую модель трансформации своей власти потому, что, как известно, Сталин ушёл с первых позиций на склоне своих лет и управлял государством со вторых и даже с третьих позиций».

Подытоживая сказанное, Мухин предположил, что, по его мнению, Назарбаев будет управлять Казахстаном в той или иной форме до конца своей жизни.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению казахстанского политолога Максима Казначеева, досрочные выборы в Казахстане были ожидаемыми, так как об этом говорили еще 7−8 месяцев назад. Сейчас ситуация, по мнению эксперта, будет складываться следующим образом: группа лидеров общественного мнения попросит Нурсултана Назарбаева в очередной раз выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, и он согласится.