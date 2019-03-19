Москва, 19 марта, 2019, 18:03 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин разговаривал по телефону с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым перед его объявлением об уходе с поста главы государства, сообщил 19 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин Назарбаев

При этом Дмитрий Песков не раскрывал содержания этих переговоров.

«Днем сегодня был телефонный разговор президента Путина с президентом Назарбаевым, но мы не располагаем информацией о содержании этого разговора. Пресс-служба Кремля сейчас никак это не комментирует», — сказал Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Нурсултан Назарбаев заявил в телеэфире страны о сложении с себя обязанностей президента Казахстана. Временно исполняющим обязанности главы государства до проведения выборов назначен спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.