Москва, 19 марта, 2019, 17:56 — ИА Регнум. После того как первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал документ о сложении с себя полномочий главы государства, в Казахстане могут пройти манифестации, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Назарбаев

«Первая мысль, которая меня посетила, когда я об этом услышал, — ему могут не позволить уйти, — сказал Мухин. — Народную волю ещё никто не отменял. Могут быть манифестации с просьбами или даже с требованиями остаться. Поэтому сейчас мы видим первый этап большой игры, которую Назарбаев начал, пытаясь понять, насколько элиты к нему лояльны. Поэтому о преемниках я бы сейчас даже и не говорил. Кто из них сейчас высунется первым, тому я не позавидую».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющим обязанности президента Казахстана станет спикер сената Касым-Жомарт Токаев, об этом в своём обращении заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня, 19 марта.

Выступая в эфире республиканских телеканалов с обращением, глава Казахстана заявил:

«…Я обращаюсь к своему народу в исторически важные этапы. Сегодня я также обращаюсь к вам с обращением. Но сегодняшнее обращение мое особое, я принял решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан».