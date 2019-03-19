Астана, 19 марта, 2019, 17:40 — ИА Регнум. «Досрочные выборы в Казахстане были ожидаемыми. Об этом говорили еще 7−8 месяцев назад. Сейчас ситуация будет складываться следующим образом — группа лидеров общественного мнения попросит Нурсултана Назарбаева в очередной раз выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Через два месяца пройдут досрочные выборы. Угадайте, кто их выиграет?» — утверждает казахстанский политолог Максим Казначеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

По мнению эксперта, объявление президента Казахстана о своей отставке — это «очередная «внеочередная избирательная компания».

«Президент сказал, что он складывает с себя полномочия. Сейчас по законам жанра общественные деятели должны попросить его выдвинуться на выборы. И он согласится. Это стандартная схема».

Казначеев подчеркнул, что «раньше досрочные выборы инициировались различными общественными и властными структурами, например, Ассамблеей народа Казахстана или парламентом, а сейчас политтехнологи придумали «ноу-хау», когда президент сам подает в отставку и фактически назначает референдум о доверии самому себе. Поэтому Нурсултан Назарбаев никуда не уходит».

На вопрос, зачем Астана использовала такой ход, политолог ответил, что «по традиции все выборы республиканского уровня проходят во внеконституционные сроки».

«Плановые президентские выборы должны были пройти в 2020 году. В Ак Орде принято решение, которое уже стало привычным, провести выборы на год раньше», — пояснил он.

По мнению Казначеева, в Казахстане последние два-три месяца «наблюдался всплеск социальной напряженности».

«Именно поэтому на съезде партии «Нур Отан» в феврале президент был вынужден «распечатать» Национальный фонд и выделить оттуда деньги на социальную политику. Существующий социальный накал сформировал негативный информационный фон для нынешней досрочной президентской компании. Пришлось его срочно гасить деньгами из «кубышки».

Весь негатив постарались замкнуть на ушедшем в отставку кабинете министров, и сейчас, получается, президент вступает в избирательную компанию с «чистой кармой» и с «подчищенным имиджем», — резюмировал Максим Казнечеев.