Губернатор Челябинской области Дубровский ушёл в отставку
Челябинск, 19 марта, 2019, 18:03 — ИА Регнум. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский покидает свой пост. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале «Молнии Дубровского».
Губернатор отметил, что это решение его личное. Он поблагодарил жителей Челябинской области за поддержку.
«Могу сказать, что интересы жителей для меня всегда были превыше всего. Я работал для вас. Я искренне уважаю каждого из вас, ваше мнение, ваши права. Это мой принцип работы», — подчеркнул Борис Дубровский.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Борис Дубровский возглавил Челябинскую область в январе 2014 года в качестве временно исполняющего обязанности, а в сентябре того же года победил на выборах. Срок его полномочий истекал в сентябре 2019-го. Ранее он выражал готовность принять участие в очередных выборах.