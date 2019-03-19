Челябинск, 19 марта, 2019, 18:03 — ИА Регнум. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский покидает свой пост. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале «Молнии Дубровского».

Pravmin74.ru Борис Дубровский

Губернатор отметил, что это решение его личное. Он поблагодарил жителей Челябинской области за поддержку.

«Могу сказать, что интересы жителей для меня всегда были превыше всего. Я работал для вас. Я искренне уважаю каждого из вас, ваше мнение, ваши права. Это мой принцип работы», — подчеркнул Борис Дубровский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Борис Дубровский возглавил Челябинскую область в январе 2014 года в качестве временно исполняющего обязанности, а в сентябре того же года победил на выборах. Срок его полномочий истекал в сентябре 2019-го. Ранее он выражал готовность принять участие в очередных выборах.