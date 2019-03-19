Ереван, 19 марта, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Армения вовсе не предлагает изменить формат карабахского урегулирования. Об этом на пресс-конференции сегодня, 19 марта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Карабахский конфликт

По его словам, те, кто считает, что Армения предлагает изменить формат урегулирования, значит, он не знаком с переговорным процессом.

«Изначально, на заре переговорного процесса было зафиксировано, что в них должны принять участие представители Нагорного Карабаха. Впоследствии договор о прекращении огня также был подписан тремя сторонами конфликта — Нагорным Карабахом, Арменией и Азербайджаном. После этого в различных международных документах, где говорилось о карабахском урегулировании, подчеркивалось, что конфликт имеет три стороны. Так что, мы в этом плане не предлагаем ничего нового», — подчеркнул Пашинян.

По его словам, Армения хочет восстановить, а не изменить формат переговоров.

Далее премьер заметил, что все знают, кто виновен в вытеснении Нагорного Карабаха из переговорного процесса, и он сейчас имена называть не будет.

Говоря о предстоящей встрече с Алиевым и отвечая на вопрос, намерена ли Армения ждать ответа Азербайджана по поводу возвращения Арцаха за стол переговоров, сказал, что нужно последовательно проводить дипломатическую работу.

«То, о чем сейчас говорится, не новость ни для Армении, ни для Азербайджана. Это повестка, которая была сформирована в мае 2018 года. Мы продолжим следовать этой повестке. Как я сказал в Степанакерте, мы продолжим обсуждения с партнерами. Армения уже продемонстрировала способность слушать, понимать, и ожидает того же от своих визави. Если наши партнеры сочтут, что наша позиция чересчур жесткая, мы можем ее смягчить, но это же должны сделать наши партнеры, иначе диалог не состоится», — сказал он.

Пашинян сказал, что диалог начался в Душанбе, был продолжен в Санкт-Петербурге и в Давосе. «Я не думаю, что может быть режим, при котором одна из сторон наотрез откажется от диалога. Мы также не откажемся и будем выдвигать свои аргументы, выслушивать конрдоводы партнеров. Все должно быть в рамках конструктивности и эффективности», отметил Пашинян.

Касаясь трех принципов и 6 элементов урегулирования, Никол Пашинян отметил, что в Степанакерте заявил о необходимости трактовки принципов. Трактования Азербайджана, по его словам, неприемлемы для Армении.

«Мы хотим вместе с сопредседателями, Азербайджаном, Арцахом понять, что значат эти принципы на деле. Азербайджан трактует это так, будто Карабах должен оставаться в составе Азербайджана. Но возможна ли трактовка о независимости Карабаха или о соединении с Арменией? То есть, пока не согласован круг обсуждаемых вопросов, мы не будем понимать друг друга», — сказал он.

После прихода власти в мае 2018 года, Никол Пашинян неоднократно заявлял, что он не вправе вести переговоры от имени Нагорного Карабаха, так как граждане республики не принимают участия в выборах в Армении. По мнению премьера, это не означает, что Армения не хочет продолжения переговоров, но для их эффективности необходимо, чтобы в них принимали участие все стороны конфликта, то есть кроме Армении и Азербайджана, также представители Нагорного Карабаха.