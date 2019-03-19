Санкт-Петербург, 19 марта, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Петербургский тележурналист Инна Карпушина назначена заместителем руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга — начальником управления информации — руководителем пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Https://www.facebook.com/inna.karpushina Инна Карпушина (кадр «5 канала")

Информация об этом появилась на официальном сайте Смольного во вторник, 19 марта.

Инна Карпушина в последнее время работала ведущей на «5 канале».

Напомним, что с 13 февраля 2019 года временно исполняющим обязанности начальника управления информации — руководителя пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга была Марина Мерцалова. С сегодняшнего дня Мерцалова является заместителем начальника этого управления.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший многолетний начальник пресс-службы Смольного Андрей Кибитов 11 февраля перешел на работу в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), где стал советником главы совета директоров ОСК, экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.