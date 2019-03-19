Ярославль, 19 марта, 2019, 17:18 — ИА Регнум. В Ярославской области на данный момент существует более 4,5 тысяч исторических памятников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Департаменте объектов культурного наследия Ярославской области. Областные власти завершают инвентаризацию объектов культурного наследия, на данный момент проверено состояние более 3 тысяч памятников. 85 процентов из них находятся в удовлетворительном состоянии.

Сайт правительства Ярославской области Исторический центр Ярославля

«Департаментом будут проанализированы сведения по каждому объекту, оформлены охранные обязательства. К собственникам памятников, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, будут приняты соответствующие меры. Предусмотрено привлечение к ответственности и установление сроков выполнения работ по сохранению памятников, — сообщила начальник отдела госнадзора Департамента объектов культурного наследия Ярославской области Елена Субботина.

Больше всего исторических памятников выявлено в Ярославле, в областном центре 793 объекта, находящихся под охраной государства. На втором месте по количеству исторических памятников Ростовский район, на третьем — Переславль-Залесский.