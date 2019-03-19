Томск, 19 марта, 2019, 17:33 — ИА Регнум. Жители Александровского района Томской области намереваются провести референдум относительно вхождения их района в состав Ханты-Мансийского автономного округа. На данный шаг их толкнуло несправедливое, по их мнению, распределение налоговых доходов, низкие зарплаты бюджетников и близость к Нижневартовску, сообщает агентство ТВ2.

Putika Александровское

Инициаторы референдума — томские общественные организации «Народный контроль» и «Альянс врачей». Их представители поясняют, что административный центр Александровского района находится в 670 километрах от Томска. До Нижневартовска гораздо ближе по хорошо асфальтированной дороге. Элементарно к врачам попасть проще в соседнем в ХМАО, чем в областные учреждения, сетуют местные жители.

По словам александровцев, с добычи нефти и газа на их территории в силу местных налоговых порядков им достаются крохи.

«Наш район богат нефтью и газом, но после отчислений в бюджет нам возвращаются копейки. В автономных округах, коим является ХМАО, возврат в местный бюджет гораздо выше. Если грамотно оформить референдум с правовой точки зрения и донести идею до населения, явка будет почти стопроцентной. И результат, я уверен, будет в пользу перехода в ХМАО. Даже если референдум не признают легитимным, люди ничего не потеряют: это привлечет внимание, и властям региона придется посмотреть на наши проблемы», — заявил один из инициаторов референдума Владимир Сотников.

Кроме того, бюджетники ХМАО получают порядком больше, чем томичи. Это признаёт первый замглавы Александровского района Виктор Мумбер, но считает смену территориального подчинения плохим выходом из имеющихся проблем.

«Нужно работать там, где мы живем. Экономический порядок в Томской области выстроен не властями Александровского района, он разработан на уровне Федерации. Был район в Томской области — тут он и должен остаться. Я знаю, кто предлагает референдум — это «Альянс врачей» и «Народный контроль». Состоящие там люди ругают власть, но работать они не хотят — только критиковать. Поэтому они вообще не должны вести речь о референдуме. Да, в Александровском есть вопросы, которые нужно решать. Часть из них по ряду причин решить сейчас невозможно. Наш район живет и по мере возможности развивается. Мы не строим здесь площади или мавзолеи, мы просто работаем. А если некоторые люди хотят жить в Ханты-Мансийске — пусть едут и живут», — прокомментировал народную инициативу томский чиновник.

Тем временем инициативная группа подготовила письмо губернатору Югры Наталье Комаровой о возможности присоединения Александровского района к ХМАО. И с нетерпением ждёт ответа на свои чаяния.