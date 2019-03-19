Москва, 19 марта, 2019, 17:07 — ИА Регнум. В Госдуме считают неожиданной отставку главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, но рассчитывают на преемственность государственной линии в отношении с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

«Отставка Назарбаева, честно сказать, стала неожиданной новостью. Он — патриарх евразийской интеграции, один из самых авторитетнейших политиков на постсоветском пространстве», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Российско-казахстанское партнерство проверено десятилетиями, говорит парламентарий.

«Мы давно стали братскими народами. И в этом немалая заслуга Нурсултана Абишевича», — подчеркнул депутат.

Слуцкий сказал, что «лично знаком» с назначенным исполняющим обязанности президента Касым-Жомартом Токаевым.

«Уверен, что он продолжит заложенный первым главой Казахстана курс на развитие страны. Также надеемся на преемственность государственной линии в отношениях с Россией, сотрудничестве в общих интеграционных объединениях и на международных площадках», — заключил Слуцкий.

О своей отставке Назарбаев сообщил в телеобращении.