Варшава, 20 марта, 2019, 04:30 — ИА Регнум. Продолжающиеся скандалы, связанные с сексуальным насилием, могут угрожать состоявшейся три года назад канонизации папы Иоанна Павла II. Каким образом именно на него пытаются возложить ответственность за «защиту насильников», рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM

Леволиберальные католические круги пытаются выставить «польского папу» Иоанна Павла II иерархом, ответственным за сокрытие информации о случаях насилия, совершенного католическими священниками. Очередную волну такого рода обвинений вызвала пресс-конференция ныне действующего папы Франциска, рассказавшего историю о расследовании неприглядных подозрений в одной из католических организаций. Речь идет об общине св. Иоанна во Франции, когда следствие первоначально установило отсутствие вины ее организаторов, а впоследствии эта информация была опровергнута. И хотя главным действующим лицом со стороны Церкви был папа Бенедикт XVI, тогда еще кардинал, считается, что о злоупотреблениях знал и Иоанн Павел II.

Таким образом, тянущиеся из пошлого следы пытаются использовать для дискредитации канонизированного польского папы. Похоже, что здесь не обходится и без политических причин, ведь приближаются выборы в Европарламент, и противники правящей польской партии «Право и Справедливость» выдвигают тезисы о необходимости защиты семьи и традиционных ценностей. Атака на память Иоанна Павла II может быть использована как противниками европейского традиционализма, так и его сторонниками, которые могут представить Польшу как «осажденную крепость».

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