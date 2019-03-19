Мадрид, 19 марта, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Испанское издание El Mundo опубликовало сегодня, 19 марта, анализ отчетов пяти американских пилотов Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) о «проклятом» самолете Boeing 737 Max, а также выдержку из одного из документов, насыщенных техническими терминами и профессионализмами.

Anna Zvereva Boeing 737

Пилоты рассказали о серьезных инцидентах, имевших место в течение 21 месяца с половиной, когда эта модель находилась в обращении. Отчеты были переданы в Систему информации о воздушной безопасности (ASRS) НАСА, а на этой неделе их извлекли, чтобы поместить в ежедневном техасском издании Dallas Morning News, а также на интернет-портале Airlinereporter, специализирующемся на гражданской авиации.

Пять происшествий — это немало для модели самолета, лишь 84 экземпляра которой осуществляют рейсы в США, находясь в собственности семи авиакомпаний (по данным компании Boeing на 31 января). Все пять инцидентов имеют общие черты — те же, что у недавнего падения Boeing 737 Max 8 в Эфиопии и крушения 29 октября 2018 года в Индонезии: самолет переставал повиноваться пилотам при взлете и начинал вести себя непредсказуемым образом, бесконтрольно набирая и теряя высоту.

Согласно мнению экспертов, у этого есть только одно объяснение: экипаж каждый раз был вынужден бороться с автоматической системой в буквальном смысле слова. На первый взгляд программное обеспечение автопилота модели Max ведет себя подобно примитивной версии HAL — легендарного компьютера из фильма «Космическая одиссея 2001 года» Стэнли Кубрика.

Тем не менее в реальности не разум самолета захватывает контроль над воздушным судном, чтобы губить человеческие жизни: систему поддержки маневренных характеристик (MCAS) даже нельзя назвать искусственным интеллектом. Все, что она делает — это осуществляет сбор данных и действует соответствующим образом. Т. е. это автоматизированная система, но одна из самых продвинутых (если не самая) в мире гражданской авиации. В этом-то и кроется проблема.

MCAS, по-видимому, предрасположена к сбоям в работе в момент взлета, причем в силу конфигурации модели Max: у этого самолета моторы расположены не так, как у других Boeing 737. Это приводит к тому, что нос воздушного судна слишком высоко поднимается при взлете и оно принимает чрезмерно вертикальную позицию. В этом случае самолет может потерять свой ассимиляционный потенциал в воздухе и упасть. Единственное решение в такой момент — придать носовой части судна противоположный импульс, чтобы она качнулась вниз: тогда самолет снова наберет скорость и продолжит полет. MCAS и была разработана, чтобы решать такие задачи.

Однако, похоже, что иногда система ошибается, посчитав, что самолет находится в более вертикальном положении, нежели в реальности. Это приводит к автоматической попытке его выровнять, и в результате за две секунды воздушное судно вместо подъема начинает резко падать. Ситуацию усугубляет то, что дезактивация MCAS чрезмерно сложна и не вписывается в привычную рутину пилотов.

Так что если с американскими Boeing 737 Max связано всего лишь пять инцидентов, то это благодаря хорошей подготовке летного состава. Некоторые эксперты полагают: трагедии в Эфиопии и Индонезии отличает то, что пилоты выполняли правила авиакомпаний вместо того, чтобы сразу отключить автопилот при первом обнаружении проблемы.