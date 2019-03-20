Вашингтон, 20 марта, 2019, 03:44 — ИА Регнум. Конгресс США и ранее уделял определенную часть своих сил пропаганде, но никогда еще пропаганда не становилась властителем умов высокопоставленных американских политиков. Почему именно в наши дни мы наблюдаем такое перерождение и чем оно грозит самим США, рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитолий

Избрание президентом Дональда Трампа стало спусковым крючком для превращения американского Конгресса в рекламное агентство, озабоченное победой антитрамповской истерии над всем, включая здравый смысл. Поиск и оформление компромата на действующего президента не утихают, и волны скандалов накатывают одна за одной. Отвлечься члены Конгресса позволяют себе лишь на Владимира Путина, при этом стиль их рассуждений и действий не особо отличается.

Что касается России — раздражение американских политиков весьма объяснимо, не добившись успеха ни угрозами, ни санкциями в том, чтобы заставить Россию покориться или через запугивание, или через экономический развал, США исчерпали объективные аргументы. А значит, в рамках простейших психологических законов их неудовольствие обратилось персонально против того, кто их так крепко «обидел». Теперь Конгресс решил начать новую пиар-кампанию под девизом «Найди деньги Путина». Шуму из этого, так же, как и неудобств для всего окружающего США мира, может произойти много, ведь «деньгами Путина» может быть назначено всё что угодно. Но почему в борьбе с тем, что им не нравится, Штаты выбирают всё более и более неэффективные методы? И почему нынешние США всё сильнее напоминают поздний СССР?

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