Майкоп, 19 марта, 2019, 16:32 — ИА Регнум. В Адыгее уделяют большое внимание антитеррористической защищенности и обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, параллельно решая задачи развития альтернативных источников энергии. Об этом заявил глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов 19 марта по итогам заседания совета при полпреде президента РФ в Южном федеральном округе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА, заседание в режиме видеоконференции с руководителями субъектов ЮФО провел полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

«В пределах Южного федерального округа находится около 600 значимых объектов ТЭК. Состояние законности в энергетической сфере характеризуется наличием существенных нарушений законодательства, носящих системный и повсеместный характер. Среди них — использование устаревших технологий и оборудования, недостаточный уровень охраны и антитеррористической защищённости, а также слабый производственный контроль за обеспечением безопасности объектов ТЭК», — отметил в ходе заседания Владимир Устинов.

Полпред отдельно обратил внимание участников на необходимость обеспечения безопасности объектов и сетей, которые обслуживают жилищный фонд, напомнив о недавнем взрыве газа в городе Шахты Ростовской области. На заседании главам регионов поручено провести мониторинг состояния всех объектов ТЭК, в том числе на наличие бесхозных газораспределительных сетей, реализовать комплекс организационно-практических мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов ТЭК. Определенные задачи поставлены по устранению задолженности за потребленный в регионах газ и электроэнергию.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, комментируя итоги заседания, отметил, что в республике постоянно действует межведомственная рабочая группа антитеррористической комиссии по обеспечению антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Особое внимание уделяется 23 объектам ТЭК. Постоянно контролируется состояние и работоспособность инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК, в том числе всех видов ограждений, средств видеонаблюдения и коммуникации. Проводятся мероприятия по устранению выявленных недостатков. Обеспечен контроль за паспортами готовности объектов для своевременного начала отопительного сезона. Глава республики также указал руководителям энергоснабжающих организаций на недопустимость затягивания сроков присоединения социальных, коммерческих объектов, а также индивидуальных домовладений к энергосетям.

Кроме того, по итогам совещания глава Адыгеи поручил продолжить работу по обеспечению бесперебойного и качественного предоставления услуг ЖКХ, предотвращению угроз аварийных ситуаций, снижению задолженности за газ и электричество. В республике организованы регулярный обход должников, рейдовые мероприятия, предоставляются возможности реструктуризации задолженности.

«Мы уделяем серьезное значение антитеррористической защищенности и обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Наравне с этим заботимся об увеличении энергомощностей и снижении энергодефицита. Для этого последовательно решаем вопросы реконструкции действующих и строительства новых подстанций, а также газораспределительных сетей. Развиваем альтернативные источники энергии. Эта комплексная работа влияет на безопасность и социально-экономическую стабильность региона, а также улучшение качества жизни населения», — отметил Мурат Кумпилов.