РФ «определилась» с главой Украины и «лишилась» Крыма и Курил: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 марта, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- В Кремле назвали подходящего кандидата на пост президента Украины;
- Москва и Сеул готовы работать по корейскому урегулированию;
- Летом может начаться гонка ядерных вооружений;
- Госслужащие в России попадут под массовые сокращения;
- Россию «лишили» Крыма, Курил и Калининграда.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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