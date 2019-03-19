Астана, 19 марта, 2019, 16:19 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение об отставке с занимаемого поста. О этом он сообщил 19 марта в обращении к нации, транслировавшемся в эфире республиканских телеканалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — сказал Назарбаев.

Напомним, в конце февраля Назарбаев отправил в отставку правительство страны. Позднее глава республики подписал указ о назначении Аскара Мамина премьер-министром.

Должность президента Казахстана Нурсултан Назарбаев занимает с 1990 года.