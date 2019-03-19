Балашиха, Московская область, 20 марта, 2019, 01:30 — ИА Регнум. Крупные города способны превращаться в настоящее бедствие, особенно если их рост бесконтролен и отдан на откуп неверно понятой «экономической эффективности». О том, как московская урбанизация становится угрозой для самой Москвы и ее обитателей, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Евгений Цоц.

Government.ru Встреча Дмитрия Медведева с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым

Пример проекта шоссе, которое должно продублировать перегруженное Щёлковское, еще раз демонстрирует, как даже необходимое городское строительство может превратиться в разрушительный для экологии и культурного наследия процесс. Зачастую достаточно, чтобы предложенный вариант шел вне конкурса и принимался без долгих обсуждений. Вот и с «дублером» шоссе в направлении московской Балашихи может произойти подобное.

Предложение подмосковного губернатора Андрея Воробьева о строительстве этого дублирующего шоссе было одобрено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым совершенно без учета проблем, которые обязательно возникнут при исполнении данного начинания. Речь идет не только об ущербе, который будет нанесен национальному парку «Лосиный остров» в материальном выражении (этот аспект можно и компенсировать). Но и то, что запланированное шоссе должно пройти по исторически значимым местам, знаменитой Алексеевской роще. Тем не менее проблему можно было и не создавать, для этого достаточно рассмотреть еще несколько вариантов решения транспортного вопроса, а они есть.

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