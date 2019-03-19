Оренбург, 19 марта, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и приволжский полпред Игорь Комаров 19 марта посетили производственное объединение «Стрела» в Оренбургской области. В осмотре цехов также принял губернатор региона Юрий Берг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Оренбуржья.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

На предприятии высоких гостей встретил его генеральный директор и глава областного отделения Союза машиностроителей России Александр Маркман. Он показал им продукцию ОПК и рассказал о технологических и технических возможностях производственного объединения. По его словам, «Стрела» работает устойчиво и стабильно, в том числе по договорам с иностранными компаниями и в рамках гособоронзаказа.

Также Валентина Матвиенко увидела образцы гражданской продукции, производство которой осваивает предприятие. Она призвала коллектив перейти от опытных образцов к серийному выпуску такой продукции. По её словам, особенно это важно для электроэнергетики и нефтегазодобывающей промышленности и электроэнергетики, в которых сейчас очень большая доля импортного оборудования.

«Не надо надеяться, что вопрос с санкциями отпадет сам собой. Не отпадет. Давайте работать на опережение. Если у нас есть такие суперпередовые предприятия, как «Стрела», мы не должны зависеть от импорта в промышленном производстве. Вы — молодцы!» — отметила Валентина Матвиенко.