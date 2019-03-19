Москва, 19 марта, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Квартет «И» собирается снимать продолжение комедии «Громкая связь». Об этом сообщил на своей странице в Facebook продюсер Рубен Дишдишян.

Цитата из к/ф «О чём говорят мужчины». Реж. Дмитрий Дьяченко. 2010. Россия Квартет И

Он написал, что сиквел состоится благодаря успешным кассовым сборам: если фильм наберет 500 миллионов рублей, то известный юмористический ансамбль снимет его продолжение. Сейчас в России лента собрала 508 миллионов, а если посчитать вместе со сборами в СНГ, то и вовсе получится 550. Бюджет фильма при этом составил 78 миллионов: то есть сборы превзошли затраты больше, чем в шесть раз.

«Громкая связь» вышла в прокат в России 14 февраля. Картина является ремейком итальянского хита «Идеальные незнакомцы» 2016 года, причем адаптация почти полностью повторяет оригинал. Герои фильма — мужчины среднего возраста со своими женами, которые собрались за ужином на даче и решили сыграть в психологическую игру: весь вечер зачитывать сообщения из мессенджеров друг другу и ставить звонки на громкую связь.

В результате эксперимента всплывают различные проблемы из их семейной жизни, становятся очевидными личностные кризисы. Главные роли исполнили представители творческого объединения «Квартет И»: Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов. Картина получила оценку 6,9 по рейтингу IMDb и 7 баллов на отечественном Кинопоиске.

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