Москва, 19 марта, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Одна из причин того, что строительный сектор в РФ оказался самым теневым, — это административная рента, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 19 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую новость, распространённую Банком России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Здесь два обстоятельства, — объяснил Хазин. — Первое, я подозреваю, что заработная плата рабочим зачастую платится наличными, в конвертах, то есть мимо бухгалтерии. Второе обстоятельство — административная рента, или, иными словами, откаты за разрешение на строительство, за покупку земли и так далее. Как вы будете это официально проводить? Для того чтобы преодолеть эту ситуацию, есть много разных вариантов. В частности, была сделана попытка устроить легальные аукционы, но это достаточно сложно. Всё дело в том, что строители ввиду большого количества проблем, связанных с разного рода рисками, работают через какое-то неимоверное количество «прокладок».

И поэтому, как объяснил Хазин, зачастую в РФ складывается ситуация, когда фирма, осуществляющая строительство, и фирма, выигрывающая конкурс, — «разные структуры».

«Кроме того, история с эскроу-счетами показала увеличение себестоимости строительства процентов на 15, — добавил экономист. — А такое увеличение себестоимости фактически означает, что вся легальная прибыль строительных компаний «съедается». То есть они вынуждены повышать цены. А если они повышают цены, то, стало быть, уменьшается спрос, а если уменьшается спрос, то соответственно растёт потребность в снижении налоговой нагрузки».

Напомним, как сообщил Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, самым теневым сектором экономики России в 2018 году оказалась строительная отрасль (29%). На втором месте по спросу на теневые финансовые услуги — сфера услуг, кроме логистики (22%). На третьем — оптово-розничная торговля промышленными и товарами народного потребления (по 16%).