В зоне боевых действий ВСУ не хватает людей — разведка ЛНР
Луганск, 19 марта, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Укомплектованность бригад, расположенных в зоне проведения карательной операции против Донбасса не достигает 50%, заявил 19 марта на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщается на сайте оборонного ведомства.
По его словам, нехватка кадров связана с низким морально-психологическим уровнем боевиков ВСУ, а также значительными небоевыми потерями и дезертирством.
В частности, проверка выявила, что 54-я механизированная бригада ВСУ укомплектована на 46%.
«Выявлены многочисленные факты сокрытия гибели военнослужащих. Количество случаев самовольного оставления позиций личным составом насчитывает более тридцати эпизодов, и это только с начала текущего года. В настоящее время штабом ООС рассматривается вопрос соответствия командира бригады Майстренко занимаемой должности», — рассказал Марочко.
Он отметил, что украинское командование принуждает резервистов подписывать контракты с ВСУ, скрывая то, что они поедут воевать в Донбасс.
Как сообщала разведка ЛНР, ранее с позиций 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ сбежал вооружённый боевик. Украинские силовики предпринимают меры для его поимки.
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