Астана, 19 марта, 2019, 15:50 — ИА Регнум. На выборы президента Украины направятся восемь наблюдателей от Казахстана. Список наблюдателей утвердила центральная избирательная комиссия Казахстана, сообщает 19 марта издание BNews.

Фото посольство Украины в Астане Художественная выставка «Астана Арт Фест»

От Казахстана на украинские выборы, которые пройдут 31 марта 2019 года, отправятся Алибек Адамбек, Вениамин Алаев, Ксения Жилкибаева, Берик Имашев, Талгат Калиев, Ильяс Курманов, Асет Мукашев и Марина Сабитова.

Напомним, 31 декабря 2018 года центральная избирательная комиссия Украины отказала гражданам республики, проживающим в России, в волеизъявлении на президентских выборах. Пять избирательных участков переносятся в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

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