Сеул, 19 марта, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Hanwha Q CELLS подписала спонсорский контракт с профессиональным бейсбольным клубом Лос-Анджелес Доджерс, сообщает телеканал YTN.

Лос-Анджелес Доджерс — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Западном дивизионе Национальной лиги Главной лиги бейсбола и в которой играл южнокорейский спортсмен как Пак Чан Хо и играет на данный момент Рю Хён Джин.

В соответствии с контрактов южнокорейская компания имеет право размещать рекламу на стадионах и электронных табло, кроме того, у компании теперь есть некоторые привилегии, такие как VIP-места на стадионах во время игры команды, а также возможность лично пожелать спортсменам удачи.

«Завод по производству солнечных модулей, расположенный в штате Джорджия начал работу с февраля 2019 года, поэтому мы надеемся, что это спонсорство положительно скажется на продажах на внутреннем рынке США», — сообщили представители компании Hanwha Q CELLS.