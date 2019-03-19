Компания KIA Motors показала тизер нового паркетника на базе Ceed
Сеул, 19 марта, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Компания KIA Motors опубликовала эскизное изображение своего нового городского кроссовера, 14 марта сообщается на портале SpeedMe.
Корейский автопроизводитель KIA расширит семейство Ceed третьего поколения. Новая модель станет более ярким и привлекательным автомобилем для европейцев, считают в компании. Кроме того, такого внешнего вида никогда прежде не было среди вариантов Ceed. Дизайн модели исполнен в стиле хэтчбека Kia Ceed. Однако есть и отличия от него. В новинке увеличен клиренс. Кроме того, модель получит новую заднюю оптику. Интерьер, как ожидается, останется без изменений.
«Он (дизайн авто — ред.) сыграет весьма нужную роль, поможет усилить позиции этой линейки моделей, сделает ее более яркой и привлекательной для европейских клиентов», — сказал заместитель президента Kia Motors Europe по дизайну Грегори Гийом.
Сообщается, что авто будет представлено до конца 2019 года.
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