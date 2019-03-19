Сеул, 19 марта, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Компания KIA Motors опубликовала эскизное изображение своего нового городского кроссовера, 14 марта сообщается на портале SpeedMe.

autonavigator.hu Фото новой Kia

Корейский автопроизводитель KIA расширит семейство Ceed третьего поколения. Новая модель станет более ярким и привлекательным автомобилем для европейцев, считают в компании. Кроме того, такого внешнего вида никогда прежде не было среди вариантов Ceed. Дизайн модели исполнен в стиле хэтчбека Kia Ceed. Однако есть и отличия от него. В новинке увеличен клиренс. Кроме того, модель получит новую заднюю оптику. Интерьер, как ожидается, останется без изменений.

«Он (дизайн авто — ред.) сыграет весьма нужную роль, поможет усилить позиции этой линейки моделей, сделает ее более яркой и привлекательной для европейских клиентов», — сказал заместитель президента Kia Motors Europe по дизайну Грегори Гийом.

Сообщается, что авто будет представлено до конца 2019 года.

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