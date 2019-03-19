Москва, 19 марта, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Ситуация вокруг компании «Кэшбери» крайне запутанная и неприятная. Очевидно, что это была очередная финансовая пирамида, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Но, к сожалению, действующее законодательство не дает возможности полностью пресечь деятельность организаторов таких пирамид и привлечь их к ответственности мгновенно. Более того, действующая система такова, что, как правило, у злоумышленников есть возможность какое-то время продолжать свою противоправную деятельность», — пояснил эксперт.

Ситуация, когда разного рода мошенники после того, как обнулят счет доверчивых клиентов, начинают давить на последних, выманивая последние деньги под соусом, что «всё еще можно спасти, если вы довнесете определенную сумму», очень часто встречается.

«Это весьма распространенная схема и в этом плане «Кэшбери» отнюдь не первая компания. Попытка получить персональные данные клиентов, скорее всего, направлена именно на то, чтобы «развести» их еще раз», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России, которые уже пострадали от деятельности финансовой пирамиды, вложив свои деньги в «Кэшбери», снова оказались под прицелом мошенников. В настоящее время вкладчиков компании пытаются вовлечь в новую криминальную схему.

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