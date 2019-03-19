Иркутск, 19 марта, 2019, 15:29 — ИА Регнум. На самом деле розлив байкальской воды — это один из наиболее щадящих видов природопользования на Байкальской природной территории (БПТ), убеждён член Ангаро-Байкальского бассейнового совета Александр Колотов. Поэтому запрещать всю индустрию бутилирования воды на Байкале нельзя, но при этом должны нормально функционировать институты оценки воздействия на окружающую среду, общественного обсуждения и экологической экспертизы, сказал эколог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что фракция ЛДПР в Госдуме намерена предложить законопроект, запрещающий промышленные производства на Байкале.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Напомним, 19 марта лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что фракция ЛДПР в скором времени предложит законопроект, запрещающий промышленные производства на Байкале.

«Мы хотим внести закон, запрещающий полностью любое строительство любых промышленных объектов на берегу Байкала. Это загрязняет, это усложняет экологическую обстановку», — заявил Жириновский.

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«Нет ничего вреднее, чем прямо сейчас, на эмоциях после истории с заводом в Култуке, запрещать всю индустрию бутилирования воды на Байкале. Розлив байкальской воды — один из наиболее щадящих видов природопользования на Байкальской природной территории. Если бы институты оценки воздействия на окружающую среду, общественного обсуждения и экологической экспертизы функционировали нормально, а не превратились в имитацию самих себя, проект завода в Култуке не имел бы никаких шансов к реализации. Поэтому «законодательный зуд» наших парламентариев я бы направил на разработку нового законодательства об экологической экспертизе, экологической оценке и, конечно же, на ратификацию Орхусской конвенции, гарантирующей местным жителям и экологам право участия в процессе принятия экологически значимых решений», — подчеркнул Александр Колотов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, информация о том, что на берегу Байкала, в посёлке Култук Слюдянского района Иркутской области активными темпами идёт строительство завода по производству питьевой воды, в январе 2019 года вызвала среди местных жителей и экологов большой общественный резонанс. Причём людей возмущало не только то, что с выходом завода на полную проектную мощность (к 2021 году) из Байкала собирались выкачивать 528 тыс. литров воды в сутки, или 190 млн литров в год, но и то, что по уникальным Таловский болотам (место гнездования и зимовки редких птиц) проложили глубокие рвы.

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Размещённая в интернете петиция против строительства завода в Култуке собрала уже более 1 млн подписей. Авторы петиции обратили внимание на то, что вода Байкала пойдёт на экспорт в Китай. Известно, что строительством завода занималась компания «Аквасиб», на 99% принадлежащая гражданину КНР.

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15 марта 2019 года выяснилось, что по требованию Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры строительство завода по добыче воды из озера Байкал было приостановлено по суду. В ведомстве подчеркнули, что в ходе проверки были «вскрыты грубые нарушения природоохранного законодательства, препятствующие проведению строительных работ».

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